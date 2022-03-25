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Названа дата следующего суда над Хорхе Масвидалем

Названа дата следующего суда над Хорхе Масвидалем
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Следующее судебное заседание с участием американского бойца UFC Хорхе Масвидаля состоится 21 апреля. Об этом сообщает издание ESPN US.

Масвидалю предъявлено обвинение в нападении на человека в одном из ресторанов Майами. Бойца арестовали, а позже выпустили под залог. Потенциально ему может грозить лишение свободы на срок до 15 лет, а также штраф в размере до $ 10 тыс.

В полицейском отчёте нигде не указывается имя пострадавшего в результате нападения Хорхе, однако различные источники сообщали, что пострадавшим оказался другой американской боец ММА Колби Ковингтон. Позже Масвидаль заявил, что Колби плохо отзывался о его детях.

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