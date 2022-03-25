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Макгрегор и дос Аньос устроили перепалку из-за Масвидаля

Макгрегор и дос Аньос устроили перепалку из-за Масвидаля
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Известные бойцы UFC Конор Макгрегор и Рафаэль дос Аньос устроили словесную перепалку в соцсетях. Всё началось после критики со стороны дос Аньоса в адрес американца Хорхе Масвидаля за нападение на Колби Ковингтона. Рафаэль назвал Масвидаля недостойным пояса MBW (Baddest Motherf**ker), призвав президента UFC Дану Уайта передать его ему.

«Удрал из-за больного пальца на ноге с самого большого боя в истории всей твоей родословной. В прошлом, настоящем и будущем. Ты никогда не будешь достоин этого титула», — написал Макгрегор в своём «твиттере», напомнив тем самым дос Аньосу его отказ от их боя из-за травмы.

«И это говорит сучка, которой нужны телохранители, чтобы взвеситься, и которая так сильно напугана, что не может заснуть», — ответил Рафаэль.

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