Стало известно состояние Ковингтона после нападения Масвидаля

Бывший боец UFC, американец Чейл Соннен рассказал о состоянии соотечественника, бойца ММА Колби Ковингтона, нападение на которого совершил другой боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль.



«Меня всё продолжают расспрашивать о Колби Ковингтоне. Интересуются, как у него дела. Вот что я скажу: это не моя история. Но если вы хотите ответ, то вот он — нехорошо», — сказал Соннен в своём «твиттере».

Напомним, Масвидалю предъявили обвинения в нападении на человека в одном из ресторанов Майами. Бойца арестовали, а позже выпустили под залог. Потенциально ему может грозить лишение свободы на срок до 15 лет, а также штраф в размере до $ 10 тыс. В полицейском отчёте нигде не указывается имя пострадавшего, однако различные источники сообщали, что потерпевшим оказался именно Ковингтон. Позже Масвидаль заявил, что Колби плохо отзывался о его детях.

Ковингтон говорит с полицией после драки с Масвидалем: