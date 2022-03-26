Сехудо — о конфликте Масвидаля и Ковингтона: я бы тоже подал заявление в полицию

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказался по поводу конфликта между Хорхе Масвидалем и Колби Ковингтоном.
«Трудно не обратиться в полицию, когда тебя бьют исподтишка. Если бы кто-то ударил меня вот так, то я тоже бы обратился в полицию. Я бы подал заявление. Мне плевать, кто ты. Бить исподтишка — не круто», — приводит слова Сехудо Sportskeeda.
Напомним, ранее стало известно, что американский боец UFC Хорхе Масвидаль может получить серьёзный срок в связи с его предполагаемым нападением на Колби Ковингтона в Майами. Масвидаль был арестован после ссоры, которая, как утверждается, произошла у ресторана Papi Steak поздно вечером в понедельник, 21 марта, где Ковингтон ужинал с Nelk Boys — авторами популярных подкастов, которые часто посещают мероприятия UFC. В полицейском отчёте отмечается, что потерпевший сообщил полиции, что Масвидаль напал на него в тот момент, когда он уходил из ресторана.
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Ковингтон говорит с полицией после драки с Масвидалем
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