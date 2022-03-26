Бывший чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль дос Аньос призвал UFC лишить Хорхе Масвидаля пояса BMF из-за инцидента с Колби Ковингтоном.



«Ты либо обладатель пояса BMF, либо бьёшь исподтишка. Не может быть и того и другого. Дана Уайт, пришло время передать этот пояс мне», — написал Рафаэль дос Аньос в своих соцсетях.



Напомним, в 2019 году Хорхе Масвидаль и Нейт Диаз разыграли в бою разовый титул BMF, выявляя в этом очном противостоянии «настоящего мерзавца» дивизиона. Тогда Дана Уайт изготовил специальный пояс, а вручал уникальную награду актёр Дуэйн «Скала» Джонсон.



Напомним, ранее стало известно, что американский боец UFC Хорхе Масвидаль может получить серьёзный срок в связи с его предполагаемым нападением на Колби Ковингтона в Майами. Масвидаль был арестован после ссоры, которая, как утверждается, произошла у ресторана Papi Steak поздно вечером в понедельник, 21 марта, где Ковингтон ужинал с Nelk Boys — авторами популярных подкастов, которые часто посещают мероприятия UFC. В полицейском отчёте отмечается, что потерпевший сообщил полиции, что Масвидаль напал на него в тот момент, когда он уходил из ресторана.