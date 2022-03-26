Порье: хотел подраться этим летом с Нейтом Диазом

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье признался, что хотел провести бой с Нейтом Диазом.
«Я хотел подраться этим летом с Нейтом Диазом, но только что пришла новость, что он завершил карьеру. Теперь мы работаем над следующим поединком», — написал Порье в своих социальных сетях.
В последнем поединке Порье встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом.
Напомним, последний бой Диаз провёл в июне 2021 года. Тогда он проиграл Леону Эдвардсу единогласным решением судей. Не так давно Нейт намекал на готовность сразиться с соотечественником Дастином Порье. При этом бывший боец UFC Чейл Соннен заявил, что склонен верить слухам относительно возможности организовать третий бой Диаза с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях, ирландцем Конором Макгрегором.
- 26 марта 2022
-
21:51
-
21:00
-
19:51
-
18:57
-
17:47
-
16:07
-
15:26
-
14:10
-
13:37
-
12:31
-
11:49
-
10:59
-
10:21
-
09:25
-
09:17
-
09:12
-
08:47
-
01:01
- 25 марта 2022
-
23:52
-
22:54
-
21:59
-
19:37
-
19:11
-
17:26
-
16:03
-
15:13
-
14:30
-
14:06
-
13:17
-
12:36
-
11:49
-
11:20
-
10:57
-
10:33
-
10:00