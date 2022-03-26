Порье: хотел подраться этим летом с Нейтом Диазом

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье признался, что хотел провести бой с Нейтом Диазом.



«Я хотел подраться этим летом с Нейтом Диазом, но только что пришла новость, что он завершил карьеру. Теперь мы работаем над следующим поединком», — написал Порье в своих социальных сетях.



В последнем поединке Порье встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом.



Напомним, последний бой Диаз провёл в июне 2021 года. Тогда он проиграл Леону Эдвардсу единогласным решением судей. Не так давно Нейт намекал на готовность сразиться с соотечественником Дастином Порье. При этом бывший боец UFC Чейл Соннен заявил, что склонен верить слухам относительно возможности организовать третий бой Диаза с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях, ирландцем Конором Макгрегором.

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