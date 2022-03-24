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«Ведёте себя как животные». Нейт Диаз обратился к Магрегору и Масвидалю

«Ведёте себя как животные». Нейт Диаз обратился к Магрегору и Масвидалю
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Известный американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз высказался по поводу недавних арестов бойцов UFC Конора Макгрегора и Хорхе Масвидаля.

Напомним, Масвидаль начал драку в одном из ресторанов со своим бывшим соперником Колби Ковингтоном, а Макгрегор вчера был арестован за опасное вождение.

«Все вы, бойцы, должны прекратить быть арестованными за какие-то глупости. Вы ведёте себя как животные, безответственные маленькие дети, соберитесь.

Ездите безопасно, пожалуйста, и ведите себя правильно, чёрт побери.

Я бы подрался с тупоголовым Конором прямо сейчас, но он не способен на это», — написал Диаз в своих социальных сетях.

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