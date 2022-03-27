Блэйдс нокаутировал Докоса в главном бою турнира UFC Fight Night 205

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся главный бой турнира UFC Fight Night 205, в котором сошлись тяжеловесы – 31-летний американец Кёртис Блэйдс и его 32-летний соотечественник Крис Докос.

Поединок завершился Блэйдса нокаутом на 17-й секунде второго раунда.

Таким образом, Блэйдс одержал свою 16-ю победу в ММА при трёх поражениях, а для Докоса эта неудача стала пятой в карьере, ранее он одержал девять побед в ММА, его предыдущий поединок в UFC – с Дерриком Льюисом также завершился поражением нокаутом.

Напомним, Кёртис Блэйдс занимает четвёртое место в рейтинге тяжелого веса UFC, а Крис Докос – девятое. Обладатель пояса в дивизионе – Фрэнсис Нганну.

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