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Результаты всех боёв турнира UFC Fight Night 205

Результаты всех боёв турнира UFC Fight Night 205
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В ночь с 26 на 27 марта мск в Коламбусе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 205, главным событием которого стал поединок между тяжеловесами Кёртисом Блэйдсом и Крисом Докосом.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться со всеми результатами турнира.

Основной кард:

  • Кёртис Блэйдс – Крис Докос. Победа Блэйдса техническим нокаутом во втором раунде.
  • Алекса Грассо – Джоанн Вуд. Победа Грассо сабмишеном в первом раунде (удушающий приём).
  • Брайан Барберена – Мэтт Браун. Победа Барбарены раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).
  • Аскар Аскаров – Кай Кара-Франс. Победа Кара-Франс единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
  • Вячеслав Борщёв – Марк Диакеси. Победа Диакеси единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).
  • Макс Гриффин – Нил Магни. Победа Магни раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).

Предварительный кард:

  • Сара Макмэнн — Кэрол Роса. Победа Макмэнна единогласным решением судей.
  • Данаа Батгерел – Крис Гутьеррес. Победа Гутьерреса техническим нокаутом во втором раунде (удар с разворота).
  • Алиасхаб Хизриев – Денис Тюлюлин. Победа Хизриева сабмишеном во втором раунде (удушающий приём).
  • Манон Фиоро – Дженнифер Майя. Победа Фиоро единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).
  • Давид Дворжак – Матеус Николау. Победа Николау единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
  • Луис Сальдано – Бруно Соуза. Победа Сальдано единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Отметим, что незадолго до начала турнира стало известно, что Илир Латифи не сможет принять участие в бою с Алексеем Олейником, из-за болезни несвязанной с COVID-19. Таким образом, главный бой предварительного карда между Нилом Маньи и Максом Гриффином был перенесен на в основной кард.

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