Результаты всех боёв турнира UFC Fight Night 205
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В ночь с 26 на 27 марта мск в Коламбусе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 205, главным событием которого стал поединок между тяжеловесами Кёртисом Блэйдсом и Крисом Докосом.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться со всеми результатами турнира.
Основной кард:
- Кёртис Блэйдс – Крис Докос. Победа Блэйдса техническим нокаутом во втором раунде.
- Алекса Грассо – Джоанн Вуд. Победа Грассо сабмишеном в первом раунде (удушающий приём).
- Брайан Барберена – Мэтт Браун. Победа Барбарены раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).
- Аскар Аскаров – Кай Кара-Франс. Победа Кара-Франс единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
- Вячеслав Борщёв – Марк Диакеси. Победа Диакеси единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).
- Макс Гриффин – Нил Магни. Победа Магни раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).
Предварительный кард:
- Сара Макмэнн — Кэрол Роса. Победа Макмэнна единогласным решением судей.
- Данаа Батгерел – Крис Гутьеррес. Победа Гутьерреса техническим нокаутом во втором раунде (удар с разворота).
- Алиасхаб Хизриев – Денис Тюлюлин. Победа Хизриева сабмишеном во втором раунде (удушающий приём).
- Манон Фиоро – Дженнифер Майя. Победа Фиоро единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).
- Давид Дворжак – Матеус Николау. Победа Николау единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
- Луис Сальдано – Бруно Соуза. Победа Сальдано единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Отметим, что незадолго до начала турнира стало известно, что Илир Латифи не сможет принять участие в бою с Алексеем Олейником, из-за болезни несвязанной с COVID-19. Таким образом, главный бой предварительного карда между Нилом Маньи и Максом Гриффином был перенесен на в основной кард.
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