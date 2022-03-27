Результаты всех боёв турнира UFC Fight Night 205

В ночь с 26 на 27 марта мск в Коламбусе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 205, главным событием которого стал поединок между тяжеловесами Кёртисом Блэйдсом и Крисом Докосом.



«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться со всеми результатами турнира.

Основной кард:

Кёртис Блэйдс – Крис Докос. Победа Блэйдса техническим нокаутом во втором раунде.

Алекса Грассо – Джоанн Вуд. Победа Грассо сабмишеном в первом раунде (удушающий приём).

Брайан Барберена – Мэтт Браун. Победа Барбарены раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).

Аскар Аскаров – Кай Кара-Франс. Победа Кара-Франс единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Вячеслав Борщёв – Марк Диакеси. Победа Диакеси единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Макс Гриффин – Нил Магни. Победа Магни раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).

Предварительный кард:

Сара Макмэнн — Кэрол Роса. Победа Макмэнна единогласным решением судей.

Данаа Батгерел – Крис Гутьеррес. Победа Гутьерреса техническим нокаутом во втором раунде (удар с разворота).

Алиасхаб Хизриев – Денис Тюлюлин. Победа Хизриева сабмишеном во втором раунде (удушающий приём).

Манон Фиоро – Дженнифер Майя. Победа Фиоро единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Давид Дворжак – Матеус Николау. Победа Николау единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Луис Сальдано – Бруно Соуза. Победа Сальдано единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Отметим, что незадолго до начала турнира стало известно, что Илир Латифи не сможет принять участие в бою с Алексеем Олейником, из-за болезни несвязанной с COVID-19. Таким образом, главный бой предварительного карда между Нилом Маньи и Максом Гриффином был перенесен на в основной кард.