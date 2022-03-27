Названа новая дата боя между Блаховичем и Ракичем

Известный комментатор ММА Ариэль Хельвани в своих социальных сетях рассказал о том, что бой между экс-чемпионом UFC в полутяжёлом весе Яном Блаховичем и Александром Ракичем состоится на турнире UFC в Лас-Вегасе, который запланирован на 14 мая.
Напомним, изначально Блахович и Ракич должны были встретиться 26 марта. Их бой должен был стать главным событием турнира UFC Fight Night 205.
Последний поединок бывший чемпион Блахович провёл на турнире UFC 267 с Гловером Тейшейрой. Бой завершился уже во втором раунде — Тейшейре удалось провести удушающий приём, который вынудил поляка сдаться.
Ракич одержал две победы подряд над бывшими претендентами на титул — Энтони Смитом и Тиаго Сантосом.
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