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Гари Линекер: Уилл Смит должен сыграть Мохаммеда Али

Гари Линекер: Уилл Смит должен сыграть Мохаммеда Али
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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался о скандале с участием актёров Уилла Смита и Криса Рока, произошедшем на церемонии вручения наград «Оскар-2022». Линекер высоко оценил тот удар, который Смит нанёс Року на сцене.

«Уилл Смит должен сыграть Мохаммеда Али», — написал Линекер в своём «твиттере».

Напомним, Уилл Смит оскорбился шуткой Криса Рока о его жене. Рок назвал женщину «солдатом Джейн», намекнув на обритую голову Джады Пинкетт-Смит, которая напомнила ему о героине из фильма 90-х годов. Однако Джада страдает от алопеции, из-за чего ей и пришлось обрить голову.

Уилл Смит после этой шутки поднялся на сцену и сильно ударил Рока ладонью по лицу. После чего Смит крикнул Року с призывом не упоминать имя его жены.

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