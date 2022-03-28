Гари Линекер: Уилл Смит должен сыграть Мохаммеда Али

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался о скандале с участием актёров Уилла Смита и Криса Рока, произошедшем на церемонии вручения наград «Оскар-2022». Линекер высоко оценил тот удар, который Смит нанёс Року на сцене.



«Уилл Смит должен сыграть Мохаммеда Али», — написал Линекер в своём «твиттере».



Напомним, Уилл Смит оскорбился шуткой Криса Рока о его жене. Рок назвал женщину «солдатом Джейн», намекнув на обритую голову Джады Пинкетт-Смит, которая напомнила ему о героине из фильма 90-х годов. Однако Джада страдает от алопеции, из-за чего ей и пришлось обрить голову.



Уилл Смит после этой шутки поднялся на сцену и сильно ударил Рока ладонью по лицу. После чего Смит крикнул Року с призывом не упоминать имя его жены.