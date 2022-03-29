Василевский: Бёрнс не сможет остановить Чимаева. Сейчас Хамзат на кураже

Известный боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился ожиданиями от поединка Хамзата Чимаева и Гилберта Бёрнса. Бойцы проведут поединок 10 апреля в рамках турнира UFC 273.



«Не думаю, что Бёрнс — действительно большая проверка для Чимаева. Хотя, конечно, бразилец — это боец опытный. Думаю, что Хамзат в любом случае фаворит этого поединка. Дело даже не в том, что Чимаев лучше Гилберта борется или сильнее бьёт. Просто Хамзат сейчас находится на таком кураже, на таком подъёме, что готов победить любого. Сейчас он очень уверен в себе. Бёрнс это не тот соперник, который сможет остановить Чимаева», — рассказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.



Чимаев свой последний бой провёл на турнире UFC 267, ему противостоял китаец Ли Джинлианг. Хамзат победил на четвёртой минуте первого раунда удушающим приёмом.