У Бёрнса нет шансов против Чимаева. Переоценили не Борза, а бразильца

В ночь с 9 на 10 апреля в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоится турнир UFC 273. В главном поединке Алекс Волкановски встретится с Корейским Зомби, а в основном карде вечера Хамзат Чимаев проведёт поединок с Гилбертом Бёрнсом.

Чимаев считается безусловным фаворитом среди букмекеров – на победу Борза дают коэффициент около 1,15. На бразильца можно поставить с гигантским кэфом 6,10 – такой расклад вполне оправдан. Многие считают, что Чимаеву пока не встречались по-настоящему серьезные соперники, а таковым должен стать именно Гилберт. На самом деле, в карьере Хамзата было достаточно мощных оппонентов.

Икрам Алискеров, которого Чимаев нокаутировал в Brave CF, больше никому не проигрывал. 29-летний боец выступает в лиге Хабиба и вполне ещё может попасть в UFC. Отлетевший с одного удара Джеральд Миршерт – достойный ветеран. После позора с Чимаевым он сделал выводы и сейчас идёт на серии из трёх побед, а среди жертв, например, Махмуд Мурадов, который шёл на серии из 14 побед. Китаец Ли Цзинлян – большой любитель зарубиться, и та лёгкость, с которой Хамзат финишировал его, не может не удивлять. Это же касается Джека Херманссона – со шведским средневесом Чимаев провёл схватку по вольной борьбе и разгромно победил.

На фоне этих достижений Гилберт Бёрнс не выглядит серьёзным скачком в оппозиции. Да, бразилец идёт на второй строчке, но если открыть топ-5 полусреднего дивизиона, то окажется, что он не побил ни одного его представителя. Все последние победы Бёрнса – над бойцами на излёте. Избил Майю, Вудли и Томпсона – первые двое уже завершили карьеры в ММА, третий выпал из титульной гонки.

До 2019-го Гилберт бился в лёгком весе и ни на что не претендовал, но переход на дивизион выше здорово ему помог. И всё же тяжело забыть жуткое поражение от Дэна Хукера летом 2018-го. Новозеландец годом ранее вернулся из полулёгкого веса, но выглядел мощнее недавнего полусредневеса. Хукер прибил Бёрнса в середине первого раунда. Что с бразильцем сделает спаррингующий с тяжами Чимаев, если его челюсть не выдержала ударов полулегковеса?

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть ролик можно в YouTube-канале UFC.

Можно вспомнить, что Бёрнс отправлял в нокдаун самого Усмана, но есть сомнения, что Чимаев вообще станет рубиться с бразильцем. Камару хотел доказать, что он не скучный борец, и поэтому бился в стойке. Чимаеву доказывать зрелищность не нужно – зрители пищат, даже когда он переводит соперников на канвас. Бёрнса Хамзату куда проще задавить борьбой, как в случае с Цзинляном.

Гилберту вряд ли поможет высокий скилл в БЖЖ – тот же бой с Усманом прошёл совсем без партера, а Бёрнс совсем не лез в ноги. Вероятно, потому что осознавал, что с Камару на земле ему не выжить. Непонятно, как бразилец собирается тягаться с Чимаевым, который хоть и на дружественной ноте, но всё же уничтожил топового борца Херманссона. Вероятно, Бёрнс изберет ту же тактику, что и с нигерийцем, а искать борьбы будет именно Чимаев.

Если Хамзат всё же уступит, большинство тут же забудет о доминантных боях, выходах на коротком уведомлении и жёстком трэш-токе. Но Бёрнс не потянет Усмана ни со второго, ни с пятого раза. А у Чимаева есть всё, чтобы стать новым чемпионом – после поражения чеченский швед сделает выводы, вернётся, проведёт 2-3 боя и выйдет на титульный поединок.