Свидетель рассказал подробности нападения Масвидаля на Ковингтона

Боб Менери, который был с Колби Ковингтоном в ночь предполагаемого нападения Хорхе Масвидаля, высказался о том, что произошло в тот день, рассказав о деталях конфликта.

«Всё началось с выхода из ресторана – мы встаём, выходим на улицу, уже к тому моменту мы были обеспокоены введением чрезвычайного положения из-за стрельбы в Саут-Бич. Колби всегда был немного параноиком, и я говорил ему: «Эй, чувак, не волнуйся, в случае чего, мы тебя прикроем, тем более с нами ребята, которые присматривают за нами, куда бы мы ни пошли, даже на улице было кучу фанатов». И вот, мы выходим на улицу, Кайл и Нелк, с которыми мы записывали подкаст занимаются какими-то своими делами, машина Колби же стояла буквально через дорогу.

Ребята идут к своей машине, а Колби предложил мне поехать с ним, и вот мы делаем буквально несколько шагов, как вдруг из ниоткуда и так молниеносно происходят те самые события. Я смотрел на это с мыслью: «Чёрт, что это происходит!?» Там было два парня, одним из которых был Масвидаль, который и накинулся на Колби, подбежав сзади. Всё произошло так неожиданно, я словно сидел в первом ряду какого-то представления. Сразу после этого Колби удалось выскользнуть и забежать обратно в ресторан. Я попытался успокоить Масвидаля, а он спрашивал что-то вроде: «Кто, чёрт возьми, только что это сказал», смотря на меня», — приводит слова Менери BJ Penn.