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Камару Усман — о конфликте Масвидаля и Ковингтона: они оба потерпели крупное поражение

Камару Усман — о конфликте Масвидаля и Ковингтона: они оба потерпели крупное поражение
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Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман высказался по поводу конфликта между Хорхе Масвидалем и Колби Ковингтоном.

«Во-первых, это прискорбно, потому что это переросло из спорта в разборки на улице. Вот в чём опасность того, что ты говоришь, пытаясь раскрутить бой. Ты должен следить за своими словами. Ты не можешь просто открывать рот и говорить то, что хочешь, или делать то, что хочешь, и ожидать, что соперник на всё это не будет обращать внимания.

Я достаточно мудр, чтобы понимать, что люди могут говорить что-то грязное. В конце концов, я просто выйду в ринг и покажу, ради чего я занимаюсь этим делом. Так что бойцы могут говорить всё, что захотят, чтобы выбить меня из колеи, но им всё равно не удастся этого сделать. В данном же случае Ковингтон перешёл черту, а некоторые люди недостаточно мудры, чтобы принять эти слова спокойно.

Так что оба парня в этом случае потерпели крупное поражение. Впрочем, я молюсь за обоих. Надеюсь, с ними все в порядке», — приводит слова Усмана MMAJunkie.

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