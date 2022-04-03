Сауль Альварес рассказал, почему выбрал себе в соперники Бивола

Чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес рассказал, почему он выбрал себе в соперники россиянина Дмитрия Бивола.



«Мне нравится идея возвращения в полутяжёлый вес и проведения боя против второго лучшего бойца дивизиона. Он чемпион, и для меня это начало творения истории. Я выбрал его, потому что он хороший боец. Ему есть что мне предложить. У него есть титул, он больше меня и он очень хорош. Он гораздо лучше, чем все эти ребята», — приводит слова Сауля Альвареса BoxingScene.



Бивол и Альварес проведут поединок 7 мая. Альварес в ноябре нокаутировал Калеба Планта в 11-м раунде, забрав себе последний недостающий пояс второго среднего веса. Для Сауля эта победа стала 57-й в профессиональном боксе при одном поражении. Альварес в 2021 году провёл три поединка и сумел завоевать все титулы во втором среднем весе, что сделало его первым боксёром в истории, который стал абсолютным чемпионом в этой категории.