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6000 человек устроили флешмоб в поддержку Яна перед его боем со Стерлингом. Видео

6000 человек устроили флешмоб в поддержку Яна перед его боем со Стерлингом. Видео
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Сегодня, 8 апреля, ранним утром в Екатеринбурге шесть тысяч человек устроили совместную зарядку под трек Басты «Стволок за поясок», под которую чемпион UFC, россинин Пётр Ян выходит на свои поединки.

В концертном зале «Сима-Ленда» во время тренировки транслировали лучшие моменты выступлений бойца клуба «Архангел Михаил» в UFC.

6000 человек устроили флешмоб в поддержку Петра Яна:

Напомним, бой Яна и американца Алджэмейна Стерлинга состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 273, который пройдёт в ночь с 9 на 10 апреля мск. Поединок станет соглавным событием спортивного мероприятия.

В общей сложности в ММА Ян провёл 18 боёв, одержав в них 16 побед, 7 из которых были добыты нокаутами. Что касается Стерлинга, то он провёл 23 поединка, одержав в них 20 побед, 2 из которых были добыты нокаутами.

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