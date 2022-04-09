Президент UFC Уайт сделал заявление о нападении Масвидаля на Ковингтона

Президент UFC Дана Уайт высказался о нападении американского бойца ММА Хорхе Масвидаля на соотечественника Колби Ковингтона, после которого Масвидалю предъявили обвинения в нападении на человека. В полицейском отчёте нигде не указывается имя пострадавшего в результате нападения Хорхе, однако различные источники сообщали, что пострадавшим оказался Колби. Позже Масвидаль заявил, что Ковингтон плохо отзывался о его детях.



«Послушайте, я ни в коем случае не оправдываю уличные драки моих парней. Но, с другой стороны, когда кто-то имеет дело с таким парнем, как Хорхе Масвидаль, и начинает что-то говорить о его семье, то ситуация переходит на другой уровень. Если кто-нибудь говорит о семьях, а потом выходит из ресторана, то ему лучше быть готовым к тому, что такой парень, как Хорхе, встретится с ним. Кто-нибудь шокирован? Он говорил гадости о его детях и жене. Неужели можно было ожидать, что всё будет по-другому?» — приводит слова Уайта BJ Penn со ссылкой на его выступление на The Pat McAfee Show.

Ковингтон говорит с полицией после драки с Масвидалем: