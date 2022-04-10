Йоанна Енджейчик и Чжан Вейли договорились о реванше

Бывшая чемпионка UFC в женском минимальном весе Йоанна Енджейчик проведёт претендентский бой против Чжан Вейли, сообщает BJPenn. Поединок пройдёт на турнире UFC 275. Как сообщает источник, спортсменки смогли достичь устной договорённости о проведении боя на турнире 11 июня в Сингапуре.



Первый поединок между Вейли и Енджейчик состоялся в марте 2022 года. Бой продлился все пять раундов, и судьи отдали победу китайской спортсменке. Президент UFC Дана Уайт назвал этот бой одним из величайших в истории.



Чжан Вейли провела в ММА 24 боя и одержала 21 победу при трёх поражениях. В двух последних поединках китаянка уступила Роуз Намаюнас, сначала утратив титул чемпионки лиги в женском минимальном весе, а затем упустив возможность взять реванш. На счету Енджейчик также 22 боя, в которых она одержала 18 побед и потерпела четыре поражения.

Новость по теме Йоанна Енджейчик планирует провести реванш с Чжан Вейли