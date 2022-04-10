«Ян попал под санкции». Магомед Исмаилов — про поражение россиянина на UFC 273

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов прокомментировал поражение Петра Яна в поединке с американцем Алджэмейном Стерлингом на турнире по смешанным единоборствам UFC 273. Также Исмаилов поделился мыслями о победах Хамзата Чимаева и Алексея Олейника.
«Хамзат Чимаев и Гилберт Бёрнс устроили настоящую войну в клетке! Поздравляю Хамзата с победой. Ударка, давление, характер, держалка — всё на месте.
Пётр Ян попал под санкции. О всех раундах говорить не буду, последние четыре раунда делим пополам: два за Стерлингом и два за Яном! Под вопросом остаётся первый раунд. Я решил вырезать все атаки и даже попытки, и вот что получилось. Что мы должны учитывать, а вернее, должны были учитывать судьи!
Во-первых, за кем давление и прессинг в первом раунде! Во-вторых, два последних раунда (чемпионские) предпочтительнее двух начальных!
Итого, как я увидел, первый, четвёртый и пятый раунды за Петей! Но в данном случае, как я понимаю, все эти доводы перечеркнули санкции! Другого объяснения этому я не нахожу!
Также хочу поздравить Алексея Олейника, возраст не мешает ему продолжать душить и побеждать», — написал Исмаилов на своей странице во «ВКонтакте».
Напомним, сегодня, 10 апреля, во втором личном поединке Стерлинг победил Яна раздельным решением судей на турнире по смешанным единоборствам UFC 273.
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- 10 апреля 2022
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