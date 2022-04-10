Стерлинг заслужил победу над Яном. Никакого «ограбления», всё грамотно и законно

В ночь с 9 на 10 апреля в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоялся турнир UFC 273. В главном поединке Алекс Волкановски нокаутировал Корейского Зомби, а в соглавном событии вечера Пётр Ян провёл реванш с Алджэмейном Стерлингом.
Ян проиграл Алджо второй раз подряд, но в этот раз по-настоящему. По истечении пяти раундов российский боец не сомневался в победе. Настолько, что даже обнялся с соперником, которого мечтал ликвидировать больше года.
Фото: Jeff Bottari/Getty Images
Но уничтожения не получилось. Пётр оказался не готов к тому, что все слова Стерлинга об отличной форме, удачном восстановлении после травмы и жёстком настрое окажутся правдой, а не только раскруткой поединка. Нужно признаться, что большинство из нас не ожидали такого обновлённого Алджо, но всё же многие держали в уме, что американец не случайно добрался до той позиции, на которой находится.
Пётр вчистую отдал второй и третий раунды. Если в первом Ян был способен защищаться от проходов в ноги, то в дальнейшем эта функция у бойца начала давать сбой. Стерлинг действительно круто прокачался, но куда более грустно, что российский боец этого не предусмотрел. Похоже, Пётр просто недооценил соперника. Как Хамзат Чимаев сомневался в Гилберте Бёрнсе, так и Ян не верил, что Алджо составит ему достойную оппозицию.
Очевидно, что Пётр забрал две последних пятиминутки. Вероятно, забрал и первую, но лишь один судья из трёх отдал её Яну. После боя российский боец заявил об ограблении, но вряд ли можно говорить, что у Яна стащили победу. Первый раунд действительно получился невнятным, отдать его можно как в одну, так и в другую сторону.
Если возникают сомнения в здравомыслии судей (а они иногда действительно выкидывают невероятную жесть), взгляните на голосование зарубежных журналистов на сайте MMA Decisions. 11 человек отдали победу Стерлингу, пятеро насчитали ничью, и только двое выбрали победителем Яна. Конечно, это не истина в последней инстанции, но показательный срез.
Главное, что сейчас нужно понять: немедленный реванш точно не состоится. UFC наверняка надоела эта эпопея и раздутый конфликт, и куда интереснее дать бой за пояс Ти Джею Диллашоу. Петру придётся выиграть хотя бы пару боёв, чтобы снова претендовать на титул. Проблема в том, что в Яна верили слишком сильно и поединок с Алджэмейном нужно было забирать либо уверенным единогласным решением, либо досрочно. А победа, где всё решает один вялотекущий раунд – есть сомнения, что она устроила бы самого Петра.
- 10 апреля 2022
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