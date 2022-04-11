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Стерлинг выложил в сеть анкету с извинениями в его адрес

Стерлинг выложил в сеть анкету с извинениями в его адрес
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Американский чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг опубликовал в социальных сетях анкету, выполненную в шутливой форме, которая посвящена всем, кто не верил в бойца перед поединком с россиянином Петром Яном.

В анкете Стерлинг просит указать причину, по которой в него не верили, а также указывает обязательный пункт, согласно которому каждый должен начать «уважать бойца и не говорить свысока о будущем члене Зала славы UFC».

Среди причин, по которым люди не верили в Стерлинга, боец выделил следующие:
1. СМИ убедили меня, что с ним покончено.
2. Я смотрел только на расширенную аналитику.
3. Я завидовал Стерлингу.
4. Я не смотрел его настоящие бои.
5. Я не разбираюсь в ММА.
6. Всё из-за ретроградного Меркурия.

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