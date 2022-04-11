Стерлинг выложил в сеть анкету с извинениями в его адрес

Американский чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг опубликовал в социальных сетях анкету, выполненную в шутливой форме, которая посвящена всем, кто не верил в бойца перед поединком с россиянином Петром Яном.

В анкете Стерлинг просит указать причину, по которой в него не верили, а также указывает обязательный пункт, согласно которому каждый должен начать «уважать бойца и не говорить свысока о будущем члене Зала славы UFC».

Среди причин, по которым люди не верили в Стерлинга, боец выделил следующие:

1. СМИ убедили меня, что с ним покончено.

2. Я смотрел только на расширенную аналитику.

3. Я завидовал Стерлингу.

4. Я не смотрел его настоящие бои.

5. Я не разбираюсь в ММА.

6. Всё из-за ретроградного Меркурия.