Алекс Оливейра уволен из UFC

34-летний бразильский боец смешанных единоборств Алекс Оливейра был уволен из UFC, сообщает MMAJunkie. Спортсмен выступал под эгидой этой организации с 2015 года.



Последний поединок Алекс Оливейра провёл с американцем Кевином Холландом на турнире UFC 272 в марте 2022 года. В этом бою Оливейра уступил своему сопернику техническим нокаутом во втором раунде.



Это поражение стало для Оливейры четвёртым подряд в UFC. До этого он проигрывал Шавкату Рахмонову, Рэнди Брауну и Нико Прайсу. Примечательно, что три из четырёх последних поражений бразилец потерпел досрочно.



Всего в смешанных единоборствах на счету Алекса Оливейры 22 победы, 12 поражений и одна ничья, а ещё два его боя признаны несостоявшимися.