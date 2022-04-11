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Алекс Оливейра уволен из UFC

Алекс Оливейра уволен из UFC
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34-летний бразильский боец смешанных единоборств Алекс Оливейра был уволен из UFC, сообщает MMAJunkie. Спортсмен выступал под эгидой этой организации с 2015 года.

Последний поединок Алекс Оливейра провёл с американцем Кевином Холландом на турнире UFC 272 в марте 2022 года. В этом бою Оливейра уступил своему сопернику техническим нокаутом во втором раунде.

Это поражение стало для Оливейры четвёртым подряд в UFC. До этого он проигрывал Шавкату Рахмонову, Рэнди Брауну и Нико Прайсу. Примечательно, что три из четырёх последних поражений бразилец потерпел досрочно.

Всего в смешанных единоборствах на счету Алекса Оливейры 22 победы, 12 поражений и одна ничья, а ещё два его боя признаны несостоявшимися.

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