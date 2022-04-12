«Кто следующий?» Чимаев обратился к Усману, Ковингтону и Эдвардсу

27-летний шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в полусреднем весе UFC, обратился в «Твиттере» к главным звёздам дивизиона после победы над вторым номером рейтинга – бразильцем Гилбертом Бёрнсом на турнире UFC 273.

«Кто следующий?» — гласит пост Чимаева в «Твиттере» с обращением к чемпиону дивизиона Камару Усману, а также к первому и третьему номерам рейтинга – Колби Ковингтону и Леону Эдвардсу.

Напомним, в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире UFC 273 Чимаев встречался с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Отметим, что Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне весь бой и дрался в третьем раунде.

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