Фрейре победил Макки единогласным решением судей в главном бою Bellator 277

В ночь на 16 апреля мск на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США) завершился турнир Bellator 277.В рамках основного карда в главном бою представитель Бразилии Патрисио Фрейре встретился с американцем Эй-Джей Макки.



Бой проллился все пять раундов. Победу елиногласным решением судей отдали Фрейре (49-46, 48-47, 48-47).

Таким образом, Фрейре взял реванш у Макки за поражение в финале Гран-при летом прошлого года. Тогда бразилец потерял пояс, проиграв удушающим приемом.

В рамках основного карда в соглавном бою представитель России Вадим Немков встретился с американцем Кори Андерсоном.



Бой был приостановлен досрочно после того, как американец нарушил правила: в одном из эпизодов Андерсон ударил головой российского бойца, нанеся ему рассечение левой брови.