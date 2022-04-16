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Фрейре победил Макки единогласным решением судей в главном бою Bellator 277

Фрейре победил Макки единогласным решением судей в главном бою Bellator 277
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В ночь на 16 апреля мск на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США) завершился турнир Bellator 277.В рамках основного карда в главном бою представитель Бразилии Патрисио Фрейре встретился с американцем Эй-Джей Макки.

Бой проллился все пять раундов. Победу елиногласным решением судей отдали Фрейре (49-46, 48-47, 48-47).

Таким образом, Фрейре взял реванш у Макки за поражение в финале Гран-при летом прошлого года. Тогда бразилец потерял пояс, проиграв удушающим приемом.

В рамках основного карда в соглавном бою представитель России Вадим Немков встретился с американцем Кори Андерсоном.

Бой был приостановлен досрочно после того, как американец нарушил правила: в одном из эпизодов Андерсон ударил головой российского бойца, нанеся ему рассечение левой брови.

Bellator 2022. Bellator 277, Сан-Хосе, США
Эй-Джей Макки - Патрисио Фрейре (W)
16 апреля 2022, суббота. 06:40 МСК
Окончено
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