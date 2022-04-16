«Надо двигаться было побольше». Немков — о своей главной ошибке в бою с Андерсоном

Российский боец Bellator Вадим Немков рассказал о своей главной ошибке в бою с Кори Андерсоном.



«Надо двигаться было побольше. Сам полез в третьем раунде бороться. Надо было разорвать дистанцию и продолжать работать в стойке.



Ещё два раунда – открылось бы второе дыхание. Кори тоже подустал, и я это чувствовал. Он не особо часто наносил удары, и их плотность не особо чувствовалась.



Ещё было два чемпионских раунда, так что неизвестно, как всё могло пойти», — приводит слова Немкова Sport24.



Немков и Андерсон встречались на турнире по смешанным единоборствам Bellator 277, состоявшемся в ночь на 16 апреля мск. Вадим, напомним, получил рассечение левой брови после удара головой со стороны Андерсона. Бой в итоге был признан несостоявшимся. Вскоре пресс-служба Bellator представила судейские карточки, по которым видно, что первый раунд остался за россиянином, а второй — за его соперником. До остановки боя была ничья.



29-летний Немков является действующим чемпионом промоушена. На его счету 14 побед при двух поражениях. 32-летний Андерсон одержал 16 побед при пяти поражениях.