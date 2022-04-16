Тренер Чимаева рассказал о ближайших планах бойца

Андреас Майкл, тренер шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, поделился ближайшими планами спортсмена.



«Я думаю, сначала Колби Ковингтон, а затем Камару Усман. Мы готовы сражаться с лучшими. Это очень интересный сценарий. Мы должны продолжать сражаться с лучшими», — цитирует Андреаса Майкла ESPN.



Напомним, бой Чимаева и Бёрнса состоялся в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 273. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Отметим, что Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне весь бой и дрался в третьем раунде.



Ранее Чимаев обратился в «Твиттере» к главным звёздам дивизиона после победы над вторым номером рейтинга.