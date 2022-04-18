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«Никаких тейкдаунов, только стойка». Бёрнс вызвал на бой Нейта Диаза

«Никаких тейкдаунов, только стойка». Бёрнс вызвал на бой Нейта Диаза
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Бразильский боец UFC Гилберт Бёрнс рассказал о своём желании провести бой с Нейтом Диазом.

«Сейчас я хочу большой бой. Знаю, что Нейту Диазу нужен соперник. Думаю, это будет сумасшедший бой. Я могу включить в контракт: «Никаких тейкдаунов, только стойка». Мне нравится эта вывеска. Нейт, может быть, Ник, может быть, Масвидаль. Но прямо сейчас я просто сосредоточусь на своём восстановлении», — приводит слова Бёрнса MMA News.

Последний раз Бёрнс проводил бой со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.
Их поединок состоялся в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире UFC 273. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Отметим, что Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне весь бой и дрался в третьем раунде.

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