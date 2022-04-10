«Две собаки дерутся!» UFC в восторге от схватки Чимаева и Бёрнса

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев впервые в карьере провёл полный поединок. Его сопернику – Гилберту Бёрнсу – не просто удалось выстоять все пять раундов, но и по-настоящему побороться за победу. Известные бойцы UFC оценили бой по достоинству.

«Невероятная драка», – отреагировал бывший чемпион UFC в полутяжёлой и тяжёлой весовых категориях Даниэль Кормье.

«Бёрнс против Чимаева – это настолько дикая схватка. Бой будет идти до самой последней секунды», – не сомневался ещё по ходу поединка Кёртис Блэйдс.

«Этот бой показывает, насколько хорош Камару Усман. Если вы видели его поединок против Бёрнса, то понимаете это», – заявил действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Франсис Нганну.

«Один из лучших боёв, который я когда-либо видел. Арена была настолько громкой, люди сходили с ума. Этот бой затмил главный и соглавный бои этого турнира. Ранее у Хамзата не было таких звёздных моментов. Он провёл буквально пару схваток в UFC. Все говорят про него. Люди здесь сходят с ума по Чимаеву, словно он выступает в родном городе», – констатировал президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции.

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«Что за битва! Главная схватка ночи», – постановил Белал Мухаммад.

«Две собаки дерутся!» – описал экс-чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт.

«Что за бой. Настоящий воинский дух мы увидели», – отметил Джон Уэйн Макдесси.

Фото: James Gilbert/Getty Images

«Мы знали, что Чимаев имеет выдающийся талант. Сегодня мы в этом убедились. Тест сдан. Чимаев – настоящий! Отличный способ показать себя. Вау», – проанализировал тренер Тедди Атлас.

«29-28 – Чимаев. Что за невероятная схватка. Бёрнс протестировал Чимаева так, как это не делал раньше никто. Но оба спортсмена показали свои невероятные сердца. Что за невероятное представление от обоих!» – восхитилась репортёр MMA Junkie Фара Ханнан.

«Эти двое – монстры!!! Чимаев и Бёрнс, спасибо вам!!! Вы показали то, ради чего мы пришли смотреть UFC 273. Дана Уайт показал свою любовь Гилберту Бёрнсу. Он повернул безвыходную ситуацию в большую победу Гилберта, даже несмотря на его поражение. Чимаев – собака!» – написал Райан Кларк.