Йорденис Угас получил перелом орбитальной кости в бою с Эрролом Спенсом

Экс-чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг), кубинец Йорденис Угас сообщил, что получил перелом орбитальной кости в объединительном поединке с американцем Эрролом Спенсом-младшим, который состоялся на минувших выходных в Далласе (США).
«Во-первых, я хотел бы извиниться за то, что не смог поблагодарить всех тех, кто пришёл поддержать меня. У меня перелом орбитальной кости, и в ближайшие дни я получу рекомендации от врачей. Вчерашний день я провёл в больнице и пишу эти строчки одним глазом, потому что второй всё ещё закрыт. Но я очень хочу написать это для вас.
Спасибо моей семье, команде и каждому, кто болел. Хочу поздравить Эррола Спенса, он великолепный чемпион, и для меня было честью разделить с ним ринг. Он был готов и в седьмом раунде попал мне в глаз, что всё усложнило… победил сильнейший.
Я зашёл так далеко, потому что принимал и победы, и поражения. Я расстроен, но в то же время спокоен. На сегодняшний день я встретился с Кроуфордом (в любителях), Портером, Пакьяо и Спенсом – одними из лучших в истории и будущими членами Зала славы. И я горжусь тем, что делаю в ринге и за его пределами. С божьей помощью мы вернёмся сильнее. Спасибо всем вам», – написал Угас в социальных сетях.
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