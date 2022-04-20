Бёрнс после боя с Чимаевым рассказал о новом контракте с UFC

Бразильский боец UFC Гилберт Бёрнс поделился подробностями относительно своего нового контракта с промоушеном.
«Почти наверняка они дадут мне новый контракт. Мы обновляли наш договор перед поединком с Усманом. Новая сделка предполагала шесть боёв. Я дрался с Камару, Томпсоном, а теперь и с Чимаевым. Осталось ещё три, но мне обещали, что дадут новый. Я надеюсь, что всё получится. Это не точно, но я думаю, что могу попросить о новом после такого выступления», — приводит слова Бёрнса Ag Fight.
Последний поединок Бёрнс провёл со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Противостояние состоялась в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире UFC 273. Бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Чимаеву.
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