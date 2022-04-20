Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бёрнс после боя с Чимаевым рассказал о новом контракте с UFC

Бёрнс после боя с Чимаевым рассказал о новом контракте с UFC
Комментарии

Бразильский боец UFC Гилберт Бёрнс поделился подробностями относительно своего нового контракта с промоушеном.

«Почти наверняка они дадут мне новый контракт. Мы обновляли наш договор перед поединком с Усманом. Новая сделка предполагала шесть боёв. Я дрался с Камару, Томпсоном, а теперь и с Чимаевым. Осталось ещё три, но мне обещали, что дадут новый. Я надеюсь, что всё получится. Это не точно, но я думаю, что могу попросить о новом после такого выступления», — приводит слова Бёрнса Ag Fight.

Последний поединок Бёрнс провёл со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Противостояние состоялась в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире UFC 273. Бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Чимаеву.

Поезд хайпа чуть не сошёл с рельсов. Чимаев два раза отлетел в нокдаун, но победил Поезд хайпа чуть не сошёл с рельсов. Чимаев два раза отлетел в нокдаун, но победил
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022