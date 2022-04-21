Экс-тренер Поветкина: если Бетербиев решил, что будет жить в Канаде, пусть дерётся за неё

Бывший тренер Александра Поветкина Александр Зимин поделился мнением о словах главы WBC Маурисио Сулеймана, который заявил, что Артур Бетербиев может выступать под канадским флагом.
«Если он там живёт и решил для себя, что будет там продолжать жить, пусть такое решение принимает. Это его личное. Я не против, пусть все дерутся, кто за что хочет. Но, как говорится, дерись, где попало, но не забывай, откуда ты вышел», – сказал Зимин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Последний поединок Бетербиев провёл с представителем США Маркусом Брауном. Бой состоялся в ночь на 18 декабря мск на турнире по профессиональному боксу в Монреале (Канада) и завершился победой россиянина нокаутом в девятом раунде. В общей сложности на счету российского боксёра теперь 17 побед в 17 поединках. Все бои он выиграл нокаутом.
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