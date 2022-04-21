Дрозд: победа Бетербиева не будет менее ценной без российского флага на плечах

Экс-чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд прокомментировал слова главы WBC Маурисио Сулеймана, который заявил, что Артур Бетербиев может выступать под канадским флагом.



«Тут такой момент непростой. Я не знаю, может он или нет, мы не близко знакомы. Думаю, такое право у него точно есть, такой шанс у него точно есть. Сейчас боксировал Раджаб Бутаев – ну, выходил без флага российского, что же теперь? Такие условия. Сама победа того же Артура Бетербиева на ринге в данной ситуации намного важнее, чем выходить с флагом или без флага. Он же спортсмен, это его жизнь. Его победа для нас не будет менее ценной, если на его плечах не будет российского флага. Он имеет на это право. Выйдет ли он с флагом или без флага, мне сложно судить, но, мне кажется, это допустимо», – сказал Дрозд в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

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