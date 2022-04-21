Фёдор Емельяненко рассказал, когда и с кем планирует провести последний бой в карьере

Российский боец Фёдор Емельяненко сообщил, что планирует провести последний бой в карьере в августе за титул чемпиона Bellator.



«К сожалению, так получается, что бой пройдёт не в России. Я готов в любом месте провести бой, который завершит карьеру. Я бы хотел побиться за пояс, рейтинг Bellator позволяет мне провести последний бой именно за титул. Сейчас в мае пройдёт поединок между Чейком Конго и Райаном Бейдером, с кем-то из них я бы хотел побиться в завершающем карьеру бою, хотелось бы, чтобы это был Бейдер. Бой может быть на одном турнире с Вадимом Немковым в августе.



В той подготовке не всё сложилось благополучно, и случилось поражение. Хочу попробовать ещё раз и на этой ноте уже закончить. По контракту это последний бой. Скотт Кокер пока не предлагал биться и дальше, но я чувствую в себе силы, есть большое желание провести бой за пояс», — приводит слова Фёдора Емельяненко ТАСС.