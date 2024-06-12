Вартанян ответил, почему не хочет попадать в UFC через Претендентскую серию

Именитый российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Эдуард Вартанян ответил, почему отказывается от варианта попасть в UFC через Претендентскую серию Даны Уайта.

«Насколько близок к возвращению в АСА? Очень близок. На прошлой неделе общались с менеджерами, они показали все письма с UFC. Они не могут дать мне контракт, предлагают на Претендентскую серию либо в любой момент на замену. Серия в августе вроде бы.

Почему говорю «нет» Претендентской серии? Конечно, из-за денег, статуса. Я что, просто так столько дрался? Знаете, какой гонорар там? 5+5 [тысяч долларов]. Самый минимальный гонорар в UFC — 14+14. Это всё равно мало, у меня уходило в месяц по $ 10 тыс.: дом, машина, питание… Конечно, я мог бы снимать комнату за $ 1 тыс., но если хорошо жить, взять семью...» — сказал Вартанян в интервью YouTube-каналу «Вестник MMA».

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