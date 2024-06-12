Теофимо Лопес дал прогноз на бой Джервонты Дэвиса и Фрэнка Мартина

Чемпион мира в двух весовых категориях американец Теофимо Лопес высказался о предстоящем титульном поединке в лёгком весе (до 61,2 кг) между соотечественниками Джервонтой Дэвисом (29-0, 27 KO) и Фрэнком Мартином (18-0, 12 KO).

«Фрэнк Мартин никогда не выступал на таком уровне. На него придут посмотреть тысячи людей, а на ТВ посмотрит миллион. На нём огромное давление. Но он хотел этого.

Думаю, Мартин мог бы обнажить проблемы в стиле Танка. Он мог бы показать его слабые стороны, но хватит ли ему ментальной стойкости? Фрэнку нечего терять, все списали его со счетов. Он аутсайдер. Я считаю, что Танк должен финишировать его в шестом-седьмом раунде», — цитирует Лопеса BoxingScene.

Напомним, поединок Дэвиса и Мартина состоится 16 июня в Лас-Вегасе (США).

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