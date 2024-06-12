Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Теофимо Лопес дал прогноз на бой Джервонты Дэвиса и Фрэнка Мартина

Теофимо Лопес дал прогноз на бой Джервонты Дэвиса и Фрэнка Мартина
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира в двух весовых категориях американец Теофимо Лопес высказался о предстоящем титульном поединке в лёгком весе (до 61,2 кг) между соотечественниками Джервонтой Дэвисом (29-0, 27 KO) и Фрэнком Мартином (18-0, 12 KO).

«Фрэнк Мартин никогда не выступал на таком уровне. На него придут посмотреть тысячи людей, а на ТВ посмотрит миллион. На нём огромное давление. Но он хотел этого.

Думаю, Мартин мог бы обнажить проблемы в стиле Танка. Он мог бы показать его слабые стороны, но хватит ли ему ментальной стойкости? Фрэнку нечего терять, все списали его со счетов. Он аутсайдер. Я считаю, что Танк должен финишировать его в шестом-седьмом раунде», — цитирует Лопеса BoxingScene.

Напомним, поединок Дэвиса и Мартина состоится 16 июня в Лас-Вегасе (США).

Материалы по теме
Эррол Дэвис дал прогноз на поединок Джервонты Дэвиса и Фрэнка Мартина

Главные победы Джервонты Дэвиса

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android