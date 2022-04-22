«Не вижу в нём чемпиона». Масвидаль — о перспективах Пимблетта

Известный боец UFC Хорхе Масвидаль поделился мнением о британском бойце Пэдди Пимблетте.
«Думаю, он чертовски интересен. Думаю, он очень дикий. Но, судя по набору навыков, прямо сейчас я не вижу в нём чемпиона. Но это может измениться, верно, но его набор навыков прямо сейчас, я не думаю, что находится на вершине», — приводит слова Масвидаля BJPenn.
На турнире UFC Fight Night 204 Пимблетт встретился с представителем Мексики Варгасом. Бой завершился победой британца в первом раунде после удушающего приёма. Таким образом, Пимблетт получил за бой $ 24.000. Этот бой стал для него вторым в промоушене. 4 сентября 2021-го он дебютировал в UFC. Британский боец сразу же стал обсуждаемым после своих первых двух побед в промоушене, в которых он получил хайп и интерес к своей персоне.
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