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Михайлов проиграл Барсоле в соглавном бою турнира Bellator 278

Михайлов проиграл Барсоле в соглавном бою турнира Bellator 278
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23 апреля в Гонолулу, Гавайи (США) проходит турнир Bellator 278. В соглавном бою турнира россиянин Никита Михайлов встретится с представителем Перу Энрике Барсолой.

Бой продлился все три раунда и завершился победой перуанца единогласным решением судей. Таким образом, Михайлов потерпел первое поражение в рамках Bellator. Ранее он одержал две победы. Всего на счету россиянина десять боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 8 побед и потерпел два поражения.

Барзола, в свою очередь, одержал вторую победу в Bellator. Всего на его счету двадцать побед и пять поражений в смешанных единоборствах.

В главном событии турнира пройдёт бой в наилегчайшем весе между Джулианой Веласкес и Лиз Кармуш.

Bellator 2022. Bellator 278, Гонолулу, США
Энрике Барсола (W) - Никита Михайлов
23 апреля 2022, суббота. 06:15 МСК
Окончено
UD
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