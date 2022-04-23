Начались съёмки реалити-шоу с участием Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова

В Екатеринбурге стартовали съёмки проекта RCC Fight Show, где молодые бойцы из России, Казахстана и Беларуси сражаются за профессиональный контракт на три боя с лигой RCC.
Амбассадорами реалити-шоу стали топовые российские средневесы Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов, которые и сами должны сойтись в клетке на августовском турнире RCC 12.
Подать заявку на участие в проекте мог любой желающий. Для этого было достаточно заполнить анкету на сайте лиги с указанием своих достижений. Из 3000 человек были выбраны только 50. Все они приехали в Екатеринбург ради Гран-при, а Шлеменко и Исмаилов бок о бок работали несколько съёмочных дней.
Особенность шоу в том, что финалисты отправятся на подготовку в Омск или Махачкалу. Кто и куда — определят Шторм и Лысый Хищник. Сам финал состоится за несколько недель до боя Шлеменко и Исмаилова.
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