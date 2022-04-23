Полный кард турнира UFC Вегас 52 с главным боем Андраде — Лемос

В ночь с 23 на 24 апреля мск состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 52, в главном событии которого встретятся чемпионка UFC в женском минимальном весе Джессика Андраде и десятый номер рейтинга Аманда Лемос. В основном карде сразится также молдавский боец Александр Романов. Соперником Александра будет представитель США Чейз Шерман.



«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард спортивного мероприятия.



Основной кард:



Джессика Андраде — Аманда Лемос

Клэй Гуида — Клаудио Пуэллес

Мэйси Барбер — Монтана Де Ла Роса

Александр Романов — Чейз Шерман

Чарльз Жорден — Ландо Ванната

Эван Элдер — Престон Парсонс



Предварительный кард:



Марк-Андре Барио — Джордан Райт

Дуайт Грант — Сергей Хандожко

Тайсон Педро — Исаак Виллануэва

Камерон Элс — Аори Кюиленг

Филипе Линс — Марчин Прачнио

Дин Барри — Майк Джексон.

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