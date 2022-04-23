Полный кард турнира UFC Вегас 52 с главным боем Андраде — Лемос

В ночь с 23 на 24 апреля мск состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 52, в главном событии которого встретятся чемпионка UFC в женском минимальном весе Джессика Андраде и десятый номер рейтинга Аманда Лемос. В основном карде сразится также молдавский боец Александр Романов. Соперником Александра будет представитель США Чейз Шерман.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард спортивного мероприятия.
Основной кард:
Джессика Андраде — Аманда Лемос
Клэй Гуида — Клаудио Пуэллес
Мэйси Барбер — Монтана Де Ла Роса
Александр Романов — Чейз Шерман
Чарльз Жорден — Ландо Ванната
Эван Элдер — Престон Парсонс
Предварительный кард:
Марк-Андре Барио — Джордан Райт
Дуайт Грант — Сергей Хандожко
Тайсон Педро — Исаак Виллануэва
Камерон Элс — Аори Кюиленг
Филипе Линс — Марчин Прачнио
Дин Барри — Майк Джексон.
Симуляция или кастинг в Голливуд? Странные отказы от боя:
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