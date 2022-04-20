Кинг-Конг швыряет не только соперников. После побед тренеры летают ещё эффектнее. Видео

Одна из самых стабильных вещей в мире — проведение турниров UFC каждую неделю. Осталось несколько дней до UFC Fight Night 205, где одним из самых интересных бойцов будет Александр Романов. Молдавский спортсмен с русскими корнями идёт на рекорде 15-0, считаясь одним из самых перспективных тяжеловесов UFC. Парень по прозвищу Кинг-Конг классно опрокидывает соперников, после чего разбивает в партере.
Изначально Романов должен был драться с Таннером Босером, но тот внезапно выбыл из-за травмы. Казалось, за такой короткий срок замену найти невозможно, однако организаторы UFC справились: с Кинг-Конгом согласился подраться 32-летний Чейз Шерман. Канадец не хватает звёзд с неба — его серия поражений составляет три поединка, возможное увольнение не за горами. Но расслабляться Романову всё равно не стоит.
Хотя Александр строил подготовку к совсем другому оппоненту, канадский боец будет аутсайдером поединка. Слишком хорош Кинг-Конг, на счету которого уже четыре победы в промоушене Даны Уайта. Конечно, Романову ещё есть, куда расти, но середняка Шермана он должен проходить максимально уверенно. Хочется верить, что после боя мы увидим неизменный забавный ритуал, с помощью которого Саша давно празднует победы.
После успешных боёв Кинг-Конга всегда распирают эмоции. Энергия выплёскивается на тренеров и помощников — Романов красиво швыряет товарищей на канвас борцовскими приёмами. Когда тебя хватает 120-килограммовый великан, приятного мало, но члены команды радостно хохочут. Ничего удивительного — они парни подготовленные, а победа своего бойца перевешивает небольшой дискомфорт. Добрая и яркая традиция.
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