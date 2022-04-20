Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

UFC Fight Night 205: Александр Романов — Чейз Шерман, когда бой, где смотреть, Кинг-Конг бросает тренера, видео

Кинг-Конг швыряет не только соперников. После побед тренеры летают ещё эффектнее. Видео
Александр Фролов
UFC Fight Night 205
Комментарии
Романов никогда не проигрывает — его команде приходится регулярно «втыкаться» в канвас.

Одна из самых стабильных вещей в мире — проведение турниров UFC каждую неделю. Осталось несколько дней до UFC Fight Night 205, где одним из самых интересных бойцов будет Александр Романов. Молдавский спортсмен с русскими корнями идёт на рекорде 15-0, считаясь одним из самых перспективных тяжеловесов UFC. Парень по прозвищу Кинг-Конг классно опрокидывает соперников, после чего разбивает в партере.

«Хабиб тяжёлого веса». Кинг-Конг из Молдавии снова восхитил США «Хабиб тяжёлого веса». Кинг-Конг из Молдавии снова восхитил США
«Нам, славянам, нет смысла здесь драться, есть американцы». Яркий эксклюзив с Романовым «Нам, славянам, нет смысла здесь драться, есть американцы». Яркий эксклюзив с Романовым

Изначально Романов должен был драться с Таннером Босером, но тот внезапно выбыл из-за травмы. Казалось, за такой короткий срок замену найти невозможно, однако организаторы UFC справились: с Кинг-Конгом согласился подраться 32-летний Чейз Шерман. Канадец не хватает звёзд с неба — его серия поражений составляет три поединка, возможное увольнение не за горами. Но расслабляться Романову всё равно не стоит.

Хотя Александр строил подготовку к совсем другому оппоненту, канадский боец будет аутсайдером поединка. Слишком хорош Кинг-Конг, на счету которого уже четыре победы в промоушене Даны Уайта. Конечно, Романову ещё есть, куда расти, но середняка Шермана он должен проходить максимально уверенно. Хочется верить, что после боя мы увидим неизменный забавный ритуал, с помощью которого Саша давно празднует победы.

После успешных боёв Кинг-Конга всегда распирают эмоции. Энергия выплёскивается на тренеров и помощников — Романов красиво швыряет товарищей на канвас борцовскими приёмами. Когда тебя хватает 120-килограммовый великан, приятного мало, но члены команды радостно хохочут. Ничего удивительного — они парни подготовленные, а победа своего бойца перевешивает небольшой дискомфорт. Добрая и яркая традиция.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022