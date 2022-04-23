Фейбер: Чимаева потрясли в бою с Бёрнсом, но он соперник мирового класса
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Боец UFC Юрайя Фейбер поделился мнением о шведском бойце чеченского происхождения Хамзате Чимаеве. Фейбер назвал Чимаева соперником мирового класса.
«Ребята, Чимаев просто невероятен, но мы увидели, как его потрясли. Я видел хайлайты. Его потрясли в поединке с Бёрнсом. Это просто напоминание о том, что это настоящий спорт, все эти парни — живые люди, любого можно побить. Но он однозначно спортсмен и соперник мирового класса», — приводит слова Фейбера Sportskeeda.
Последний бой Чимаев провёл с бразильцем Гилбертом Бёрнсом. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Отметим, что Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне весь бой и дрался в третьем раунде.
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