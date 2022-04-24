Тайсон Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта и защитил титул WBC в супертяжёлом весе

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри успешно провёл защиту своего титула. Британский спортсмен победил соотечественника Диллиана Уайта.



Бой был завершён в шестом раунде — в концовке трёхминутки Фьюри успешно провёл атаку, нанеся коварный нокаутирующий удар, после которого Диллиан Уайт уже не смог продолжить поединок. После того как Уайт поднялся на ноги, судья принял решение остановить поединок в связи с тем, что Диллиан потерял равновесие.

Тайсон Фьюри одержал 32-ю победу в 33 поединках в профессиональной карьере и во второй раз подряд успешно провёл защиту титула WBC. Ещё один поединок Фьюри завершил вничью.



Диллиан Уайт потерпел третье поражение в 31 поединке на профессиональном ринге.