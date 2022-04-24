Андраде нокаутировала Лемос в первом раунде на турнире UFC Fight Night 205

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» в рамках основного карда турнира UFC Fight Night 205 (Vegas 52) состоялся бой в полусреднем весе между 34-летней представительницей Бразилии Амандой Лемос и 30-летней спортсменкой из Бразилии Джессикой Андраде.
Поединок завершился победой Андраде техническим нокаутом в первом раунде.
Андраде (23 победы, девять поражений) занимает в настоящее время второе место в рейтинге MMA Fighting Global Rankings в наилегчайшем весе. Она восстановилась после поражения от чемпионки Валентины Шевченко, победив нокаутом в первом раунде Синтию Кальвильо в сентябре 2021 года.
Лемос (11 побед, одна ничья, два поражения) занимает девятое место в минимальном весе, она была непобедима с момента перехода в этот дивизион в UFC в 2019 году, одержав пять побед подряд быстрыми нокаутами.
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