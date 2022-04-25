Тренер Нганну рассказал о правилах боя с Фьюри

Дьюи Купер, тренер Фрэнсиса Нганну по боксу, рассказал о правилах поединка с британским боксёром Тайсоном Фьюри.

«Боксёрский поединок, перчатки для ММА, но не четырёхунцовые, а восьмиунцовые, которые парни используют в спаррингах, и клетка.

Это будет боксёрский бой, в котором можно клинчевать и разрешён грязный бокс. По сути, это кулачный бой в клетке в восьмиунцовых перчатках для ММА. Это и не чистый матч по боксу, и не бой по правилам ММА. Это 65 на 35 в сторону бокса, потому что нельзя бить ногами и переводить вниз. Посмотрим, сможет ли Тайсон продемонстрировать ту же энергию, когда будет обмениваться ударами с таким мощным панчером, как Фрэнсис, в маленьких перчатках», — сказал Купер на YouTube-канале The Schmo.