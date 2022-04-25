Евлоев: моё оружие — подбирать ключи к сопернику. Пока прокатывало 15 раз

Россиянин Мовсар Евлоев рассказал о том, что он не составляет конкретный план на свои поединки, а ориентируется на соперников уже во время самого боя.
«Моё главное оружие — подбирать ключи к сопернику. Чтобы соперник смотрелся не так ярко, как до боя со мной. Особо, когда готовлюсь к поединку, план на бой не ставлю. Стараюсь всё тренировать, а уже во время боя ориентируюсь. Мой бойцовский IQ помогает мне. Так чтобы я готовил определённый план на бой на определенного соперника — такого не было. Может, не совсем правильно, но пока прокатывало 15 раз (смеётся). Ещё 5 — и нормально будет», — сказал Евлоев на YouTube-канале AIGA OFFICIAL.
Евлоев выступает в UFC с 2019 года. За это время он провёл пять поединков и во всех победил. После успеха в схватке с Даводу Мовсар в июне 2021 года поднялся на 13-е место в рейтинге полулёгкого дивизиона. Напомним, cпустя несколько дней после турнира Евлоев сообщил, что теперь будет представлять в UFC не только Россию, но и Казахстан.
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