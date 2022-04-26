Сауль Альварес — о возможном поединке с Камару Усманом: никогда не говори «нет»

31-летний мексиканский чемпион мира по боксу во втором среднем весе Сауль Альварес высказался о возможном поединке с чемпионом UFC в полусреднем весе – американцем Камару Усманом.

«Никогда не говори «нет», но прямо сейчас это не входит в мои планы. Совершенно точно, не в ближайшее время. Да, сейчас всё дело в так называемом наследии, но никогда не знаешь наверняка, что будет дальше», — приводит слова Альвареса BJ Penn со ссылкой на TMZ Sports.

Напомним, уже 8 мая в Лас-Вегасе (США) Альварес проведёт бой с российским боксёром Дмитрием Биволом. Дмитрий дебютировал в профессиональном боксе в 2014 году. За время выступлений россиянин одержал 19 побед, 11 из которых – нокаутом, и не потерпел ни одного поражения. Альварес первый бой провёл в 2005 году. Его результат: 57 побед (39 – нокаутом), одно поражение и две ничьих.