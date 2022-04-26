Альварес – в преддверии боя с Дмитрием Биволом: никто не сможет победить меня сейчас

Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес рассказал о своём состоянии в преддверии поединка с россиянином Дмитрием Биволом.
«Никто не сможет победить меня прямо сейчас, я в лучшей форме», — приводит слова Альвареса AS USA.
Поединок Альвареса с Биволом пройдёт 8 мая в Лас-Вегасе (США). Дмитрий дебютировал в профессиональном боксе в 2014 году. За время выступлений россиянин одержал 19 побед, 11 из которых – нокаутом, и не потерпел ни одного поражения. Альварес первый бой провёл в 2005 году. Его результат: 57 побед (39 – нокаутом), одно поражение и две ничьих.
Дмитрий Бивол готовится к бою с Саулем Альваресом
В последнем бою, который состоялся в ноябре 2021 года Бивол победил Умара Саламова. Альварес в том же месяце одержал победу в поединке с Калебом Плантом.
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