Ковалёв: я способен снова стать чемпионом мира. Хочу получить новый титул

Бывший чемпион мира по боксу, россиянин Сергей Ковалёв рассказал, что мотивирует его продолжать спортивную карьеру в 39 лет.
«Это не моя цель, но если когда-нибудь моё имя будет в Зале славы, я буду очень счастлив. Всё, что я делаю, это для моей семьи, для моих детей. Я буду примером для своих детей, что жизнь и спорт могут быть трудными, но никогда не сдавайтесь. Мечты могут сбываться, если вы этого хотите. У меня нет никаких жалоб. Всё происходит не просто так.
Что мотивирует меня продолжать? Прежде всего деньги. Конечно, деньги — это энергия и мотивация к бою. У вас есть деньги, у вас есть энергия. Кроме того, моя мотивация — закончить боксёрскую карьеру чемпионом, потому что я буду примером для своих детей — никогда не сдаваться. Если бы я закончил свои выступления прямо сейчас, то не чувствовал бы себя комфортно до конца жизни. У меня было бы много денег, но психологически — нет. Я бы чувствовал, что могу продолжать и могу получить ещё один титул. Именно это я и пытаюсь сделать сейчас. Я способен снова стать чемпионом мира. Хочу получить новый титул», — приводит слова Ковалёва BoxingScene.
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