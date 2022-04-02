«Мне не было стыдно». Ковалёв объединил три пояса, поколотив 49-летнего Хопкинса. Видео

Сегодня, 2 апреля, исполняется 39 лет знаменитому Сергею Ковалёву. Крашер из Копейска не планирует завершать спортивную карьеру: в мае россиянина ждёт поединок с Тервелом Пулевым — дебютный для него в первом тяжёлом весе. Ковалёв не дрался уже полтора года и утратил статус топового боксёра — но ещё вполне готов «дать жару». Возможно, переход в новый дивизион вдохнёт в его карьеру новую жизнь.

В последнем бою Сергей встречался со звёздным Саулем Альваресом, оказавшись в тяжёлом нокауте. Потом нашего соотечественника ждали допинговые скандалы, судебные тяжбы и другие неприятные события. Зато сейчас Ковалёв выглядит абсолютно готовым к новому опыту. Давайте вспомним, когда Крашер стал полноценной мировой суперзвездой. Это произошло в 2014 году благодаря победе над легендарным Бернардом Хопкинсом.

Конечно, тогда Ковалёва уже отлично знали все поклонники бокса. Россиянин быстро набирал популярность в США, добыв пояс WBO и трижды его защитив. Но королём полутяжёлого веса оставался нестареющий Бернард Хопкинс, владеющий двумя титулами. Менеджеры россиянина несколько лет пытались устроить бой с американцем: подписание долгожданного контракта очень порадовало Ковалёва.

Как только договорённость была достигнута, со стороны Хопкинса начались привычные «игры разума». Бернард всячески пытался вывести соперника из себя оскорбительными высказываниями, однако Ковалёв не только уверенно выстоял, но и переиграл американца в психологической войне. Его цитаты «Пора отправить Хопкинса на Луну» и «Бернард — олень, потому что в ринге бодается», печатались во всех спортивных журналах.

Американец больше храбрился: фаворитом был Ковалёв, находящийся в расцвете сил. А вот Хопкинс, которому скоро должно было исполниться 50 лет, всё-таки начинал постепенно стареть. Бернард хотел сделать ставку на «грязный» бокс, но Крашер не позволил легенде использовать свой козырь. Уже в первом раунде Хопкинс оказался в нокдауне, после чего ему пришлось действовать очень осторожно. Ковалёв же спокойно выполнял свою работу, разбивая оппонента быстрыми сериями.

Фото: Al Bello/Getty Images

Хопкинс проигрывал раунд за раундом, откровенно не успевая за скоростным россиянином. Тем не менее Бернард оставался максимально опасным: в 10-м раунде он едва не опрокинул Крашера неожиданной «двойкой». Вот что вспоминал об этом эпизоде сам Ковалёв в автобиографии: «Раунд за раундом Хопкинс ждал своего момента. Я хорошо прочувствовал эти два удара. Понял, что ничего ещё не кончено».

Права на видео принадлежат HBO Boxing. Посмотреть ролик можно на официальном канале HBO Boxing в YouTube.

Тем не менее Сергей продолжал доминировать, в заключительной трёхминутке едва не нокаутировав ветерана. Все судьи отдали победу Крашеру с подавляющим преимуществом (120-107, 120-107 и 120-106). Следует отдать должное и Хопкинсу, который, несмотря на возраст, выглядел весьма конкурентно. После триумфального боя Ковалёв, в один момент ставший суперзвездой, был максимально счастлив.

«Долго не мог понять: неужели я теперь обладатель трёх поясов? Неужели я победил такую легенду, как Бернард Хопкинс? За то, что ему было почти 50 лет, мне никак не было стыдно. Во-первых, он сам захотел этого боя, во-вторых, он и в этом возрасте был хорош. После боя Хопкинс подошёл ко мне и сказал: «Ты настоящий чемпион». Он представил меня боксёрской общественности в качестве хорошей замены самому себе».